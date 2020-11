Jak Slánský spadl do vlastní jámy. Nový dokument vychází z nalezených záznamů

Několik beden filmových a zvukových materiálů dokumentujících soud s takzvaným protistátním centrem Rudolfa Slánského našli náhodně insolvenční správci ve zkrachovalé továrně v Panenských Břežanech.

„Nacházely se v objektu vzdáleném jen pár desítek metrů od zámečku, ze kterého odjížděl Reinhard Heydrich na svou poslední cestu,“ zmiňuje zajímavou historickou souvislost dokumentarista Martin Vadas.

„Údajně si je tam uložil pan Václav Hlásek, který měl materiály od začátku devadesátých let ve svém držení, když získal zakázku od KSČM, aby vyklidil sklepy v ulici Politických vězňů. To je jeho legenda,“ dodává. Po nálezu se záznamy dostaly do rukou historiků a badatelů z Národního archivu, který nahrávky postupně digitalizoval.

Vedle Horákové

Z autentických záběrů rekonstruoval Martin Vadas už před více než deseti lety také komunisty inscenovaný proces s Miladou Horákovou. Desetidílný cyklus ČT uvedla pod názvem Proces H. Pronásledovaná politička byla popravena dva a půl roku před Slánským.

Do dokumentu o jeho případu se Vadasovi podle jeho slov nejprve příliš nechtělo. „Říkal jsem si ,přece nebudu dělat film o tom, jak se komunisté navzájem vraždí,‘ to se mi zdálo nesouměřitelné s procesem s Miladou Horákovou a dalšími spoluobžalovanými,“ vysvětluje.