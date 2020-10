Vlci na hranicích vyvolávají věčný konflikt člověka a přírody, ukazuje dokument

Poslední vlk byl na Broumovsku zabit před více než dvěma sty lety, v nedávné době se sem ale začaly tyto šelmy opět vracet. A za nimi s kamerou přišel i dnes osmadvacetiletý dokumentarista Martin Páv.

Něco nového

„Tou dobu zároveň eskalovala i medializace migrační krize,“ upřesnil. „Pamatuji si, jak jsem četl noviny, kde byl článek o demonstraci proti uprchlíkům a hned vedle článek o manifestaci proti vlkům, kterou uspořádali farmáři na Broumovsku.“

Že by jeho snímek byl komentářem k migrační krizi, ale odmítá. „Spíš ten nápad začal vznikat v době, kdy všude hořela všeobjímající debata, jestli jsme my Evropané schopni čelit příchodu něčeho nového a neznámého. Mluvili jsme o změně, ale nedokázali si představit, jaká bude. A do této atmosféry jsem měl pocit, že návrat vlků přesně zapadá.“

Člověk versus příroda

Návrat vlků do regionu, kde žijí početní chovatelé ovcí, vyvolává nemalé a rozdílné emoce. Zatímco jedni se cítí ohroženi a chtějí se vlků zbavit, druzí je považují za přirozené predátory, kteří nastolují rovnováhu v přírodě. Páv natáčel se starostou obce, ekologickou farmářkou, velkochovatelem ovcí nebo environmentalistou.