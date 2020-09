Praha zezlátne, tentokrát s Černochovým tenorem

I když se na jaře zdálo, že pořadatelé budou bojovat s menším zájmem, do soutěže se přihlásilo rekordních 100 snímků ze 17 zemí z celého světa. „Je to největší číslo za posledních pět let. Jenom počet přihlášených záznamů hudebních koncertů je proti loňsku dvojnásobný. To je skvělá zpráva a jen to dokládá, jak je náš festival v mezinárodním měřítku a hlavně v této době nezastupitelný,“ podotkl výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl.

Mezi přihlášenými snímky je například dokument režiséra Martina Kubaly k 75. výročí založení Taneční konzervatoře hlavního města Prahy s názvem Kde se rodí tanečníci nebo česká premiéra dokumentu novozélandské režisérky Rebeccy Tansleyové Srdce tančí, který sleduje přípravu Jiřího a Otty Bubeníčkových k adaptaci filmu Piano do podoby celovečerního baletu.

Pětičlenné porotě předsedá Markus Wicker, šéfredaktor a producent společnosti Schweizer Radio und Fernsehen. Ta ze stovky soutěžních snímků vybrala finálových sedmadvacet, které se v druhém kole utkají o hlavní ceny.

Loni uspěl Bělohlávek a balet

Hlavní cenu festivalu Zlatá Praha loni převzal režisér Glen Milner za snímek Umírající labuť, jehož hrdinkou je bývalá primabalerína Královského baletu Zenaida Yanowsky. Španělská baletka v něm plánuje ve věku 44 let podstoupit operaci kolene a poté zatančit jedno z nejznámějších baletních sól – Umírající labuť. Film zvítězil v konkurenci dalších 86 děl z 19 zemí.

Z českých autorů na přehlídce filmů s taneční a hudební tematikou uspěl pořad Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád diriguju…“ Dokumentární film Romana Vávry zachycující bývalého šéfdirigenta České filharmonie obdržel ocenění Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97.

Mezinárodní festival Zlatá Praha se koná od roku 1964. Patří tak k nejstarším televizním festivalům na světě.