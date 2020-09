Snažil se svět harmonizovat, než aby ukazoval na jeho rozpory, hodnotí Menzela filmoví kritici

Filmy jako Vesničko má středisková nebo Na samotě u lesa zlidověly. „Jde o kolektivního hrdinu, vidíte tam hodně typů postav z různých části společnosti, každý si v tom něco najde. Ty dialogy jsou napsané zjevně z odposlechu, byly i improvizované neherci, má to velmi dobrý tok řeči, i když jsou ty hlášky připravené,“ popisuje úspěch filmů kritik Fila.

„Byla to taková nabídnutá iluze štěstí, jsme všichni Češi, co jsme si, to jsme si, a nebudeme se zabývat tím, co je opravdu důležité,“ hodnotí Bregant a dodává: „Filmy, které na diváky nemyslely, které byly provokativní, sice toleroval, ale sám je nechtěl točit. Byl to znamenitý řemeslník, rozuměl lidem a dokázal jim nabídnout něco, co je i po letech populární.“