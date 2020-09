Kundera po téměř třiceti letech „mluví“ česky i v románu. V překladu vychází Slavnost bezvýznamnosti

Nesmrtelnost byla posledním dílem, které dnes jednadevadesátiletý literát napsal česky, přesto nejprve vyšlo ve francouzském překladu (ovšem ne Kunderově). Od té doby napsal Kundera ještě další čtyři tituly, všechny už rovnou francouzsky. K českým čtenářům se nyní dostává poslední z nich. Historie se stala kýčem, protože ji tvoří vítězové válek a voleb, prohlašuje Kundera mimo jiné v příběhu, v němž se prolínají životy postav ze současné Paříže s historkami o Stalinovi.

Co nejblíž k originalitě jazyka

Útlý román Slavnost bezvýznamnosti je ve Francii k dostání od roku 2013. Do češtiny ho přeložila Anna Kareninová, kterou si vybral sám Kundera.

Kareninová v poznámce napsala, že při překladu do češtiny neustále myslí na to, jak by to spisovatel napsal česky. Řídí se prý také Kunderovou esejí Překlad jedné věty, v němž uvedl, že překlad je krásný, když je věrný. Spisovatel nechtěl vydávání svých děl v češtině povolit, protože měl prý špatné zkušenosti s neoficiálními překladatelskými pokusy.