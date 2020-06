Uživatel @TGM má 13 milionů followerů

Masaryk by měl pravděpodobně kanál na YouTube. Debatoval by v komentářích pod příspěvky a tweetoval o aktuálním dění. O angažovaném intelektuálovi, u něhož se akademický svět prolínal s politikou, by v Rakousku-Uhersku i poté ve zhruba třináctimilionovém Československu bylo určitě slyšet i on-line.

„Byl by velmi břitký, reagoval by rychle, úsečně a přesně, určitě by si nebral servítky,“ odhaduje spoluautorka výstavy Dagmar Hájková, jak by se Masaryk na sociálních sítích choval.

Panely a exponáty zároveň ukazují, jak Masaryk nakládal s informacemi: jak si poradil s konspiračními teoriemi, manipulací veřejným míněním, lobbingem či jak komunikoval z pozice hlavy státu.

Holubník ve skříni i v počítači

Jeho doba se může z hlediska komunikace zdát předpotopní, lze v ní přesto najít překvapivé podobnosti se současností, kdy jsou počítače a internet samozřejmou součástí každodennosti. Na výstavě je k vidění třeba takzvaný holubník, skříň s přihrádkami, do nichž si Masaryk třídil korespondenci dle témat – jako by pracoval se složkami na ploše. Tento pořadač s sebou vozil i při cestách do zahraničí, podobně jako dnes přibalíme do kufru notebooky.