Havlův Vaněk na prknech varšavského divadla. „Fascinující, co dokáže snést a jít dál,“ říká režisérka

Aktovky takzvané Vaňkovské trilogie spojuje postava nenápadného, čestného a málomluvného hrdiny. Právě on, místy trochu směšný Ferdinand, je podstatou inscenace. „Dostává se do králičích nor jako Alenka v říši divů. A je stále udivený – jak z těch situací s lidskou tváří vyváznout?“ přibližuje Ferdinanda Vaňka jeho polský představitel Robert T. Majewski.

Vaněk je typ hrdiny, kterého polská tradice, plná romantického a často patetického boje za všechno a proti všem, nezná. „Pro mě to je fascinující postava. Kolik ponížení dokáže snést! A přese všechno dělat si své, jít dál,“ oceňuje postavu hlavního hrdiny režisérka Aldona Figurová.

Ve Vernisáži Vaňkovi sekunduje snobský manželský pár, v Protestu bázlivý spisovatel. Kulisy se mění jen při Audienci u sládka. Vedle minimalismu scénického jde v polském provedení i o minimalismus herecký. „Po zkouškách se musím jít vždy někam vykřičet a odreagovat, protože to nedokážu vydržet jako kus kamene,“ přiznává Robert T. Majewski.