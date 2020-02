Muka, ale ne tvůrčí. Jakub Špaňhel maluje Jana Nepomuckého

Pět světel nad vodou se podle legendy rozzářilo na nebi po Nepomuckého smrti. Galerie Arcimboldo, v níž je výstava k vidění, se nachází jen kousek od Karlova mostu, tedy místa, kde umučené tělo světce svrhli zbrojnoši do vody.

První obraz na toto téma vytvořil Špaňhel v roce 2001. Zachytil na něm stříbrný hrob Jana Nepomuckého ve svatovítském chrámu. „Rád maluju věci, které jsou všeobecně známé,“ přiznává.

„Když jsem maloval Prahu, tak jsem maloval Karlův most, chrám sv. Víta, sv. Mikuláše – zlatou barvou. Protože takových obrazů vznikl milion, ale udělat je nějak jinak a být pořád na hraně, kdy už to může sklouzávat do kýče, to mě také zajímá. Klouzat po hranách vnímání věcí.“

Dvacet obrazů a freska