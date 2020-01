Berlinale si pozvalo Šarlatána. Agnieszka Hollandová v něm režíruje Ivana Trojana

Za filmového Mikoláška si vybrala Ivana Trojana, a protože děj obsáhne delší časové období, léčitele v mladším věku ztvárnil Trojanův syn Josef. V důležité roli léčitelova asistenta se objeví slovenský herec Juraj Loj. I další obsazení je převážně česko-slovenské, ve snímku hrají také Jaroslava Pokorná, Martin Myšička či Jana Oľhová. Výrazným koproducentem je Česká televize, která od počátku projekt podporuje.

Program sedmdesátého Berlinale nabídne desítky filmů, včetně Šarlatána, od 20. února do 1. března. Do tuzemských kin vstoupí novinka Agnieszky Hollandové 26. března.

V sekci Special Gala budou uvedeny ještě čtyři další tituly. Vedle dvou dokumentů o číském literárním festivalu a Hillary Clintonové bude promítnut projekt Last and First Men nedávno zesnulého islandského skladatele Jóhanna Jóhannssona. Světovou premiéru si na Berlinale odbude také hraný snímek Andrewa Levitase o novináři Williamu Eugeneovi Smithovi, který upozornil na otravu rtutí v japonském rybářském městečku způsobenou místní továrnou. Hraje ho Johnny Depp.