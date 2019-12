Nové album Třecí plochy. Mňága a Žďorp nemelou jen staré písničky, tvorba je příliš zábavná

Nová deska nabízí hned dvanáct novinek. Jejich autor Petr Fiala se držel témat, o kterých kapela sice zpívá od začátku, které ale muzikanty stále udivují. „Hlavním tématem jsou třecí plochy. Vylezly z toho vztahové písničky, většinou je to vztah mezi mužem a ženou, každý si tam může dosadit, jakého partnera chce,“ říká skladatel a zpěvák.

„Reflektuje to začátky vztahů, kdy to tření je báječné, příjemné a velmi vyhledávané, pak probíhají taková životní tření, někdy to končí dobře, někdy špatně, a když to skončí špatně, tak se to pak rozjede znovu s někým jiným. A už to zase jede,“ pokračuje Fiala.