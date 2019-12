I cesta může být cíl. Mňága a Žďorp chtěli před 30 lety jen ohromit kamarády z gymplu

Made in Valmez vyšlo v roce 1991 a obsahovalo jeden z největších hitů Mňágy – Hodinový hotel. Ke skladbám, které se jejich fanouškům hned vybaví, patří bezesporu i Spaste svoje duše, I cesta může být cíl nebo Písnička pro tebe.

„To už je setrvačnost“

Na začátku kapela neměla nijak velká očekávání, rozhodně nemyslela na oslavu třiceti let existence. „Spíš jsme plánovali, že uděláme koncert, na kterém ohromíme kamarády z gymplu. To byl první veliký cíl a podařilo se ho uskutečnit. Co bylo dál, to už je setrvačnost,“ tvrdí frontman Petr Fiala, který jediný je členem Mňágy celé tři dekády.