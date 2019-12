Mejerchold si zaslouží hold. Studenti JAMU připomínají popraveného ruského režiséra

Mejercholdovi bylo třiačtyřicet let, když carské Rusko převrátila naruby bolševická revoluce. Extravagantní umělec s novými pořádky nejprve sympatizoval, během třicátých let ale začal otevřeně kritizovat zásahy do kultury a umění, kterých se dopouštěla komunistická strana vedená Stalinem.

K emocím skrze tělo

V roce 1939 byl zatčen a po surovém mučení bez veřejného soudu zastřelen, jeho manželku nalezli nedlouho poté zavražděnou. Rehabilitován byl až v polovině padesátých let. Do té doby se komunisté snažili umělcovo jméno vymazat z dějin divadla.

Mejercholdovým zásadním přínosem byly nové metody práce s hercem, které se dodnes na divadelních školách vyučují. Vymyslel takzvanou biomechaniku, tedy soubor cvičení, pomocí nichž by měl herec dokonale ovládnout své tělo a využít pohyb k vyjádření emocí.

„Aby to, co je vevnitř, korespondovalo s tělem. Například když vás něco vystraší, mělo by to být vidět i na těle,“ vysvětluje jedna ze studentek JAMU Štěpánka Romová. Metoda založená na fyzičnosti byla protipólem psychologického přístupu, s nímž přišel Mejercholdův učitel Stanislavskij.

Různé styly

Text k brněnské inscenaci napsal rusista Jakub Kostelník. Vycházel z režisérovy korespondence i vzpomínek jeho současníků. Díky překladu stenografických záznamů mohou navíc studenti JAMU divákům představení přiblížit Mejercholdovu práci s hercem s dokumentární přesností.