Bedřich Dlouhý je výtvarník podle svého gusta

Všechna díla na výstavě – ať už asambláže, obrazy s figurativní tematikou, nebo minimalistická zátiší – propojují autoportréty. Bedřich Dlouhý na nich ale nezobrazuje vždy sám sebe, místo toho se dělí o své zkušenosti. „Jsou vhledem do všeho, co poznal, čím prošel, co ho oslovilo, proto obsahují různé knížky nebo výňatky z kritik,“ přibližuje kurátorka Mahulena Nešlehová.

V jednom z velkoformátových autoportrétů tak třeba představuje, čím si jako výtvarník prošel: nechává nahlédnout do svých tvůrčích začátků, nabízí pohled na své druhé já a také zmiňuje vztah k baroknímu umění, jež rád parafrázuje.

„Dlouhý je nadán neobyčejnou šikovností, tvůrčí vynalézavostí,“ upozorňuje kurátorka. Výrazně ho ovlivnila umělecká skupina Šmidrové, kterou založil na konci padesátých let. Spolupracoval v ní se sochaři Karlem Neprašem nebo Janem Koblasou. „Jeho šmidrovská míza, naplněná ironií i sarkasmem, je stále přítomná,“ nepochybuje Nešlehová.