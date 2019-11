Zářila po boku Delona i Belmonda. Zemřela herečka Marie Laforetová

Francouzská zpěvačka a herečka Marie Laforetová zemřela v sobotu v Genolier ve Švýcarsku ve věku osmdesáti let. Oznámila to agentura AFP s odvoláním na pozůstalé. Laforetová se zapsala do povědomí českých i slovenských diváků především svými rolemi, které ztvárnila po boku Jeana-Paula Belmonda.