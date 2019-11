Filmová upoutávka týdne: Vzhůru do oblak. Balonem letí Eddie Redmayne a Felicity Jonesová

Video of The Aeronauts - Official Trailer 2 | Prime Video

Snímek je zasazený do roku 1862 a soustředí se na dvě postavy – průkopníka meteorologie Jamese Glaishera a pilotku balonu Amelii Wrenovou. Společně se vydávají na misi, aby rozšířili znalost lidstva ohledně počasí a zároveň také vyletěli výš, než kterýkoli člověk před nimi. Ovšem při překonávání takového rekordu se nevyhnutelně musí poprat s extrémními podmínkami.

Dobrodružný film režiséra Toma Harpera se částečně zakládá na skutečnosti. James Glaisher, kterého si ve filmu zahrál Eddie Redmayne, byl skutečným meteorologem a vzduchoplavcem, který žil v devatenáctém století a který se účastnil výpravy, jež dosáhla výšky více než jedenácti kilometrů.

Ovšem Amelia Wrenová je jenom postava vytvořená scenáristou Jackem Thornem. Jak ale zmínila její představitelka Felicity Jonesová, inspiruje se ve skutečné vzduchoplavkyni Sophii Blanchardové, která byla první profesionální pilotkou balonu.

They belong in the skies above. #TheAeronauts arrives in theaters Dec. 6, on @PrimeVideo Dec. 20. pic.twitter.com/2Y9wUVehNL — The Aeronauts (@theaeronautsmov) October 29, 2019

Redmayne a Jonesová si zopakovali hereckou spolupráci

Dílo se už představilo divákům na festivalech v Torontu nebo americkém Telluride a u kritiků převládají spíš spokojené ohlasy. Vzduchoplavci by tak mohli posunout kariéru režiséra Toma Harpera, kterému dosud ve filmografii chybí výraznější dílo. Zatím má na kontě snímky jako Skautská příručka pro chlapce, Žena v černém 2 nebo Wild Rose. Známější jsou spíš televizní počiny, na kterých se podílel, například Misfits: Zmetci, Gangy z Birminghamu nebo nové zpracování Vojny a míru.

Naopak ústřední herecké duo se už proslavilo. A hlavně se neschází poprvé. Eddie Redmayne a Felicity Jonesová už společně natočili životopisný snímek o Stephenu Hawkingovi Teorie všeho. Redmayne si navíc svým ztvárněním známého fyzika vysloužil oscarové ocenění. Jonesová tehdy zůstala jenom u nominace.

Oba pak našli uplatnění ve slavných sériích. Jonesovou obsadili do hlavní role v Rogue One: Star Wars Story. Zahrála si také s Tomem Hanksem v třetí adaptaci románu Dana Browna, a to v Infernu. Redmayne zase získal ústřední roli ve Fantastických zvířatech, které jsou zasazeny do světa Harryho Pottera.

Zatímco pro Jonesovou bylo angažmá u Hvězdných válek jednorázové, Redmayna čeká už třetí díl Fantastických zvířat. Mezitím se ale objevují i v komornějších snímcích, Redmayne třeba v Dánské dívce, Jonesová zase v právnickém dramatu On the Basis of Sex.