Filmová upoutávka týdne: Scorsese se vrací k mafiánům. Robert De Niro tak omládnul o desítky let

Americkému režiséru Martinu Scorsesemu se podařilo dokončit dlouho připravovaný film The Irishman. Scorsese se s ním vrací do prostředí mafiánských intrik a zločinů. Snímek navíc představuje už devátou spolupráci režiséra s Robertem De Nirem, naposledy to ovšem bylo už před více než dvaceti lety na jiném krimi filmu – Casino.