Posvátná geometrie z rukou českého skláře dobyla slavné londýnské muzeum

Rony Plesl říká, že je to pro něj velká čest. Jeho nejnovější dílo vystavilo londýnské muzeum pojmenované po královně Victorii a princi Albertovi. Návštěvníky láká už téměř 170 let. Je to důkaz, že Češi jsou nadále světoví průkopníci ve sklářském umění. „Technologie je úplně nová. Tavíme sklo jako bronz a je to světový unikát. Představujeme to mezinárodně poprvé,“ popisuje umělec.

Dílo s názvem Posvátná geometrie je v jediné renesanční kapli ze 13. století, kterou lze vidět mimo území Itálie. Pleslova instalace váží tunu a vyrobit ji dokáže jen jediná firma z Česka.

„Jsme nadšení, že ho tu máme. Náš sklářský kurátor byl u vytržení, že tu máme takového uznávaného českého designéra. Ten kus je fantastický. Milujeme na něm to uranové záření a přírodní materiál,“ raduje se Christopher Turner z muzea.

Cesta na Floridu

Rony Plesl zaujal i britský tisk. List Financial Times napsal, že se jeho dílo může cítit jako doma. I díky tomu, že muzeum má už ve sbírkách české sklo z 15. století. Ale taky kusy od Bořka Šípka nebo náčrty architektky Evy Jiřičné.

Pleslova instalace, která je inspirovaná i dílem malíře Josefa Šímy, ovšem v Británii nezůstane. „Dílo už bylo přijato do sbírky nového muzea skla, které zakládá na Floridě americká sběratelka umění Trish Dugganová,“ vysvětluje producentka londýnského projektu Tereza Porybná.

Muzeum leží v jedné z turisty nejoblíbenějších částí britské metropole. Očekává, že dílo, které bude vystavené do 22. září, si za tu dobu prohlédne na 180 tisíc návštěvníků.