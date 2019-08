Náhoda nemá ve filmu místo, říká Svěrák, který přeložil hollywoodskou „kuchařku“

Proč chodíme do kina, co společného mají úspěšní hollywoodští tvůrci a co z herců dělá hvězdy? V knize Tajemství filmové řeči na tyto otázky hledá odpověď americký spisovatel Jon Boorstin. Díky překladu Jana Svěráka, který podle originálu už přednášel studentům na FAMU, se nyní do tajů filmové tvorby mohou ponořit i čeští čtenáři.