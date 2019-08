Jan Svěrák sepsal příběh filmu Po strništi bos

Lyrický snímek vznikl také podle knihy - stejnojmenných vzpomínek scenáristy Zdeňka Svěráka, které vyšly v roce 2013. Nyní se jako vypravěč představuje jeho syn Jan. Čtenářům nabízí pohled do zákulisí příprav i samotného natáčení. „Zahrál jsem si i na redaktora, protože jsem se ptal kameramana, výtvarnice kostýmů, architektů i herců. Chodil jsem za nimi s notýskem a potom jsem z toho tu knížku upletl. A vlastně jsem si to v ní tak mohl domyslet a dožít,“ uvedl k novince Jan Svěrák.

Film Po strništi bos uvedl do kin 17. srpna. Podle Unie filmových distributorů se snímek zařadil na šesté místo v tabulkách návštěvnicky nejúspěšnějších tuzemských titulů po prvním víkendu. V čele je druhé pokračování pohádky Anděl Páně. Kromě novinky Svěrákových se jiný nový český film letos do první desítky zatím nedostal.

„Nejlepší ukazatel je, když se po skončení kina díváte divákům do očí. Po strništi bos je film lyrický, něžný a plný lásky - a když mají v očích tuhle něhu, tak si říkám, že to fungovalo, že se to přeneslo. To je radost,“ prozradil Jan Svěrák, jak on měří návštěvnickou spokojenost.