Recenze: Píši vám, Karino, a nevím, zda jste živa. Elegie Jiřího Ortena zní novým hlasem

Kováříkův přístup k představování, přesněji interpretování poezie může některým zastáncům klasičtějšího podání – například Radovana Lukavského – připadat znevažující či snad až teatrální, jeho recitaci však rozhodně nelze upřít jedno, možná ovšem to nejdůležitější: vždy jde po duchu básně, básníkovi je partnerem, hraje s ním. Podobá se v tom spíše americké tradici recitace, kdy se autoři nebojí své básně přímo zahrát, ne je „pouze“ přečíst. Ano, tak jak to známe třeba z blahé paměti televizní Nedělní chvilky poezie…

Kovářík Ortenovi rozumí

A věříme Kováříkovi i tato slova: „Ortenovy Elegie, cyklus devíti básnických projekcí loučení s tímto světem, přednáším už mnoho a mnoho let. A věřte mi, není krásnějšího útočiště pro člověka, nežli si říkat tyto verše. Je to jako chodit po bezpečném ostrově, když kolem vás všechno bouří. Orten byl básníkem nesmírné kontemplace, jeho verše vyzařují zvláštní až vábivou vstřícností vůči čtenáři.“

Daří se Kováříkovi toto vše, co říká, přesvědčivě převést do přednesu? Ano, daří, zajímavé přitom je, jak vůbec nevadí jeho již dávno ne mladický, tedy „neortenovský“ hlas. Jakoby tak Kovářík potvrzoval svá slova: „Když zemře mladý básník, je to především zlověstný úkaz a zároveň symbol čehosi nedořečeného, co však ani smrt nedokáže umlčet, ale naopak vdechne onomu předčasně opuštěnému dílu druhý život.“