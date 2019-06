Nejlepší akční hrdinka a dokonalé monstrum. Před 40 lety vstoupil do kin Vetřelec

Pomalé tempo úvodní poloviny filmu vede k tomu, že divák může posádku poměrně dlouho sledovat v běžné a přirozené interakci, takže když pak dojde na lámání chleba, vnímá je jako jednotlivé osobnosti, ke kterým si již našel vztah a může se o ně strachovat.

Způsob, jakým scénář s postavami zachází, je však nečekaný a navždy proměnil pravidla žánru akčních i hororových filmů. Zdá se totiž jasné, že hlavním hrdinou bude Dallas nebo Kane. Naopak Ripleyová působí spíše jako upjatá a nepříliš oblíbená členka posádky, která bude v souladu s nepsanými pravidly podobných filmů brzy odstraněna.

Je to však právě Ripleyová, která nakonec svede s monstrem rozhodující souboj. Její představitelka, které bylo v době natáčení necelých třicet let, se narodila v New Yorku jako Susan Alexandra Weaverová. Své jméno si ve čtrnácti letech změnila na Sigourney po jedné z hrdinek románu Velký Gatsby.

Už tehdy byla vyšší než její vrstevnice. „Kvůli mé výšce mě šéfové studií obsazovali jen do akčních filmů nebo komedií,“ vzpomínala později. „V mládí jsem měla těžké depky z toho, jak vypadám. Vytáhlé monstrum s pletí jako cár bílého papíru, velké oči a mrňavý nos,“ vzpomíná.

Hrát začala nejprve v divadle a ve filmu debutovala až v osmadvaceti letech, kdy se mihla v komedii Woodyho Allena Annie Hallová. Raketový úspěch ale přišel velice záhy a role Ellen Ripleyové zajistila Weaverové nesmrtelné místo v dějinách filmu. Tuto roli předtím odmítly například Jane Fondová nebo Faye Dunawayová. Zvažována byla také Meryl Streepová.

Ripleyová měla být muž

Ripleyová v podání Weaverové bojovala proti vetřelcům ještě ve třech pokračováních. Vetřelci Jamese Camerona sice obdrželi zlatou sošku také za zvláštní efekty a za střih zvukových efektů, Weaverová se svou nominací na Oscara za nejlepší výkon v hlavní roli ale vyšla naprázdno. Už nominace byla však přelomová událost, protože do té doby nebylo zvykem, aby Akademie brala vážně filmové výkony ve sci-fi nebo hororu.

Srdce fanoušků na celém světě si získala především díky tomu, že se stala jednou z prvních akčních filmových hrdinek, které nečekají na pomoc od muže, ale raději vraždící monstrum zlikvidují samy.

To, že se Vetřelec stane revolucí filmové emancipace žen, přitom vůbec nebylo tak jasné. V první verzi scénáře byl totiž důstojník Ripley muž. Až později tvůrce napadlo, že by bylo možné se odlišit od jiných akčních filmů a postavit do popředí ženu. I potom ještě nebylo vyhráno, protože podle původních záměrů měl Vetřelec zvítězit a Ripleyovou zabít. Zde však zasáhla filmová společnost, které se podobný závěr zdál příliš šokující.