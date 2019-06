Recenze: Taron Egerton je skvělý Elton John, Rocketman ale ztrácí směr

Dexter Fletcher, původní profesí herec, v roce 2011 debutoval jako režisér snímku Divoký Bill. Následoval muzikál Slunce nad Leithem, ale nejvíce slávy mu přinesl Orel Eddie o slavném skokanovi na lyžích. Režijní rukopis britského režiséra se od prvního filmu zásadně posunul – od komorního, realistického Divokého Billa po emocemi nabitého Orla Eddieho. Takovým bijákem (a snad ještě pompéznějším) je i Rocketman. Film vizuálně vlastně připomíná Eltona Johna samotného. Je nablýskaný, zářivý a pestrobarevný. Škoda, že do mixu tvůrci nenamíchali ještě trochu oné extravagance, pak by možná výsledek nepůsobil tak těžkopádně. Jak vzniká legenda Mladý Reginald Dwight (budoucí Elton) to má těžké, otec se o něj nezajímá, matka se příliš nestará a jedinou laskavou bytostí v jeho životě je babička, která ho také podporuje v jeho nesporném talentu – hře na klavír. I v tomto případě se hlavní hrdina potýká s nelaskavým dětstvím a nenaplněnou touhou po opětované rodičovské lásce.

Video of Rocketman (2019) oficiální HD trailer #2 [CZ TIT]

Jak čas plyne, je Eltonův hudební talent evidentnější a jediný, kdo mu opakovaně dodává důvěru, je babička. Osudné je setkání s textařem Berniem Taupinem, se kterým na mnoho let utvoří autorskou dvojici. Nástupu hudební legendy najednou nic nebrání. Se slávou přicházejí obligátní problémy s drogami, k čemuž se přidává ošemetné téma sexuální orientace. Recept na úzkosti a deprese je sepsán. Jak vyplývá z výše uvedeného, příběh Eltona Johna se příliš neliší od jiných filmů o úspěšných slavných. Diváka tak v průběhu napadá otázka, v čem má spočívat výjimečnost tohoto snímku. Proč měl být natočen, co nového nám představí. Bohužel Eltonovy hity jako odpověď nestačí. Snímek jako by se snažil odvyprávět vše. Obsahuje tolik epizodních dějů, že jsou některé vyloženě zbytné. Je jasné, že se vždy tvůrci životopisů nebo filmů založených na skutečných událostech potýkají s jednou zásadní otázkou – co nezapomenout sdělit, co naopak vynechat. Ztracená orientace U Bohemian Rhapsody tvůrci často čelili kritice, že film zapomíná na některé zásadní body ze života Queenů. V případě Rocketmana lze namítnout, že by na některé zapomenout měl. Obětí velkého množství příběhů je pak téma Johnovy sexuální orientace. Pro film jistě zásadní aspekt příběhu. Ale na rozdíl od zmíněné Bohemian Rhapsody je v Rocketmanovi téma nedostatečně exponované. Nepozorujeme téměř žádné náznaky, vývoj nebo postupné zjišťování hlavního hrdiny… Kromě jedné pusy, kterou dostane v začátcích filmu od soulového zpěváka, se tomuto aspektu hrdinova života scénář nevěnuje. O pár scén později je ústy onoho zpěváka řečeno, že Elton je „buzna“ a tak to tedy i je. Elton najednou připustí, že je homosexuál a rozejde se s přítelkyní. Celý „coming out“ je trochu nevěrohodný. Kdybychom neznali Eltonovu sexuální orientaci, nebudeme tomu věřit. I proto, že je film přeplněn příběhy, tato scéna vlastně do snímku nezapadá a působí, jako by do něj byla vsunuta násilím.

Biografický film samozřejmě nikdy neobsáhne celý život protagonisty, je to vždy zkratka, interpretace – transformace jádra do celovečerní formy. Vše nemůže být řečeno. A vždy si kritika najde něco, na co tvůrci neměli zapomenout. Rocketman ale bojuje s nefunkčním kauzálním řetězcem a zapomíná na zkratku, která je důležitá. Diamantová topornost Snímek otevírá heroický nástup Eltona Johna. Ve zpomaleném záběru se rozrážejí dveře a Elton za zvuků hlasité hudby v nablýskaném oranžovém oblečku a s třpytivými parohy na hlavě prochází dlouhou chodbou. Záběr koresponduje s úvodními titulky. Diamantově laděná grafika chystá diváka na třpytivého Eltona a jeho náušnici. Vzápětí se zpomalený záběr rozběhne do čtyřiadvaceti oken za vteřinu a místo na pódium vstoupí Elton do kruhu psychologické terapie. Jedná se sice o klasický formální vtip, ale funguje a divákovi slibuje upřímný zážitek s notnou dávkou nadhledu. Bohužel na to nedojde. Následná struktura vyprávění jde ve stopách účinných vzorů. Z terapeutického kruhu se okázalým muzikálovým vstupem vracíme v čase do dob Eltonova dětství. Muzikálové skeče jsou používány právě k časovým posunům s pravidelností hudebního refrénu. Filmová řeč má ale odlišnější pravidla. A právě tato železná formální pravidelnost způsobuje zmiňovaný dojem topornosti, emocionální odtažitosti.