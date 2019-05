Nebeská tělesa navedla Mezinárodní Man Bookerovu cenu poprvé k ománskému románu

Podle předsedkyně poroty, historičky a autorky Bettany Hughesové vítězný román stylem a obsahem odolává klišé o rase, otroctví a genderu. Dílo podle ní čtenáře umně vtahuje do barvitě vykreslené komunity a zabývá se „hlubokými otázkami času a smrtelnosti a znepokojivými aspekty naší společné historie“. „Je to kniha, která si získá mysl čtenáře, stejně jako srdce, vyplatí se dát si s ní načas,“ doporučila čtenářům.

Celestial Bodies jsou třetím románem jednačtyřicetileté al-Harthiové. Je také autorkou dvou sbírek kratších děl a jedné knihy pro děti. Podle pořadatelů je al-Harthiová první ománskou spisovatelkou, jejíž dílo bylo přeloženo do angličtiny, a stala se prvním vítězem mezinárodní Man Bookerovy pocházejícím z jedné ze zemí Perského zálivu.

Mezinárodní Man Bookerova cena se udílí od roku 2005, vznikla jako doplněk starší Man Bookerovy ceny určené pro díla psaná v angličtině. Je uznáním jak pro spisovatele, tak pro překladatele. Jokha al-Harthiová a Marilyn Boothová, která knihu přeložila z arabštiny, si rovným dílem rozdělily finanční odměnu ve výši padesát tisíc liber (zhruba milion a půl korun).

Přesila žen

Vítězný román vybrala pětičlenná porota ze šestice finalistů. Jediným mužem byl Kolumbijec Juan Gabriel Vásquez s románem The Shape Of The Ruins o konspiračních teoriích, vraždách a zvrácených posedlostech.

Konkurovaly mu knihy hned pěti žen. Například i loňské laureátky, polské spisovatelky Olgy Tokarczukové, která se tentokrát o cenu ucházela knihou Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. Příběh z česko-polského pomezí vyšel i česky a před dvěma lety ho zfilmovala režisérka Agnieszka Hollandová. Do snímku obsadila mimo jiné i českého herce Miroslava Krobota.