Recenze: Řbitov zviřátek podle Stephena Kinga křísí kočky i hororová klišé

Román Řbitov zviřátek patří k nejznámějším dílům spisovatele. O jeho popularitě svědčí mimo jiné i pohotovost, s jakou studio Paramount Pictures přistoupilo k jeho zfilmování, a to pouhých pět let po prvním vydání. Adaptace z roku 1989 se dočkala vesměs odmítavých ohlasů, které film odsoudily do společnosti dalších „zkažených kingovek“.

Filmové pokračování Pet Sematary Two z roku 1992 skončilo i z finančního hlediska naprostým fiaskem a jistě přispělo k tomu, že se až dodnes příběhu nikdo další nechopil.

Co dělá King v temnotách?

Podobně jako nejlepší Kingova díla, premisu Řbitova zviřátek a jeho děsuplné téma lze snadno převyprávět několika větami. Čtyřčlenná rodina doktora Louise Creeda se přestěhuje z Bostonu na venkov s vidinou poklidnějšího prostředí k výchově dětí.

Poté, co jejich kocoura Churche srazí nákladní automobil, soused Jud poradí Louisovi zvíře zakopat na ukrytém indiánském pohřebišti. Church se k rodině zanedlouho vrací, přátelskou povahu však u mazlíčka střídá zákeřnost a agresivita. Narušení hranice mezi životem a smrtí možná není tak zhoubné pro kočku domácí, pohřbít na zakletém místě lidskou bytost je ale zapovězené…