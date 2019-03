Filmová upoutávka týdne: Dark Phoenix věští konec X-Menů. Značku pak nejspíš přebere Disney

Inspirace úspěšným Loganem

„Je mi líto, že Poslední vzdor nebyl příběh Dark Phoenix, že to byl hlavně příběh o mutantském léku a že zápletka s Dark Phoenix byla upozaděna. Možná že svět tehdy nebyl v kontextu vývoje komiksových filmů připraven na tak temný tón,“ říká nyní Kinberg. Námět nového filmu by už měl být jednolitý.

„Způsob, jakým jsem chtěl natočit tenhle snímek, byl velmi odlišný od estetiky předchozích filmů X-Men, na kterých jsem se podíl a na které jinak jsem pyšný, ale chtěl jsem, aby byl víc naturalistický, víc hmatatelný, hodně mě inspirovalo, co James Mangold udělal s Loganem. Uvažoval jsem, že kdybych dokázal do filmu dostat tuto estetiku, že by pak různé intergalaktické a velkolepé věci, které se ve filmu stanou, způsobily větší šok a více emocí,“ přiblížil režisér.