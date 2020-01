Disney kupuje většinu 21st Century Fox. V miliardové transakci získá Simpsonovy i X-Meny

Ještě než v roce 2009 koupil Disney společnost Marvel, získalo studio 20th Century Fox práva na některé komiksové postavy Marvelu. Od roku 2000 se tak pravidelně objevovaly na plátně třeba filmy o X-Menech, později ale vznikla i Fantastická čtyřka nebo Deadpool. Disney je tak nemohl používat, přestože v posledních letech úspěšně uvádí řadu známých superhrdinů jako je Iron Man, Thor nebo Strážci galaxie, kteří v tištěných příbězích spadají do stejného světa jako X-Meni. Díky aktuálnímu obchodu by se tak v budoucnu třeba X-Meni mohli objevit také jako součást populární marvelovské týmovky Avengers, která sdružuje jednotlivé postavy a jejíž třetí díl jde do kin příští rok.