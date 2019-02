V Národní galerii střídá Koudelku nový fotografický spolek. Připomíná se i mystifikační akce StB

V dubnu vystaví galerie ve Valdštejnské jízdárně dílo Josefa Šímy - jeho Cestu k Vysoké hře. Květen se zaměří na české pohraničí, ve Šternberskému paláci se otevře výstava Sasko–Čechy: Jak blízko, tak daleko. Od června pak bude palác Kinských hostit sbírku impresionismu dánského muzea Ordrupgaar.

Loni navštívilo Národní galerii celkem 711 928 lidí, v předchozím roce to bylo 690 tisíc lidí, jak vyplývá z výročních zpráv. Návštěvnost roste od roku 2014, kdy do jejího čela v půlce roku nastoupil Jiří Fajt. V roce 2014 do galerie přišlo 380 tisíc lidí.