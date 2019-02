Recenze: Reiner Stach vytvořil spolehlivé kafkovské afrodisiakum

Není to vůbec nadsazené, jakákoliv slova uznání totiž kulhají tváří v tvář všem třem svazkům, neuvěřitelně obsáhlým, první dva mají přes šest set, závěrečný dokonce přes sedm set stran! A to měl být první díl, pokrývající dětství a dospívání ještě obsažnější, možná rozdělený na dva, právní problémy s přístupem k archivu Maxe Broda mu v tom však zabránily.

Sám o sobě by ale rozsah nic neznamenal, Stach však – a zaznělo to již v recenzi úvodního svazku – jde do nebývalé hloubky, přichází s mnoha dosud neznámými skutečnostmi. Ani to ovšem nemusí automaticky znamenat kvalitu, důležité je, jak Stach se všemi těmi fakty pracuje.

Zpráva o neustálém zápase

Jak bylo naznačeno, činí tak přímo ukázkově, jeho čtení nejen reálií, ale také deníků, korespondence, a samozřejmě také Kafkova díla je autorské, jak také jinak, ale i důvěryhodné. Solidní. Zkrátka, a i to již zaznělo: Stach nám zde netlačí „svého“ Kafku, jak je tomu v jiných, u nás dostupných životopisech, nemanipuluje fakty, aby mu do toho „jeho“ obrazu zapadly – naopak, vychází z nich, ctí je.

Stach tak opětovně prokazuje nejen úžasnou práci s archivy, ale nezapře v sobě ani zkušeného publicistu. Například to, jak si hraje s pointami! Snad jeden příklad: když probírá román Zámek a jeho protichůdnou byrokracii, kdy jedno oddělení neví, co koná druhé, uzavírá to skutečnou – stejně absurdní – korespondencí Kafky s finančním úřadem…