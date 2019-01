Pád komunismu pro děti. K třicátému výročí revoluce vzniká animovaný film

Příběh vychází ze stejnojmenné knihy Hanny Schottové. Desetiletá Fany z východoněmeckého Lipska hlídá v létě psa kamarádce Sofii. Ta ale po prázdninách nepřijde do školy. S rodiči tajně emigrovala do západního Německa. „Fany byla při tom je příběh dvou holčiček, které rozdělí politika a tehdejší železná opona. Je to způsob, jak vyprávět dětem historii zábavně a přitažlivou formou,“ říká producent Martin Vandas.

Ne náhodou hlavní postava pochází z Lipska. Právě tam se v říjnu 1989 konala jedna z prvních mohutných protirežimních demonstrací, proti které komunistická policie nezasáhla. O měsíc později padla Berlínská zeď.

Animátorovi Marku Pokornému, který na snímku pracuje, bylo tehdy šest let. „V době sametové revoluce jsem se učil číst, byl jsem v první třídě a pamatuju si, že prohlášení Občanského fóra bylo jedním z prvních textů, které jsem přečetl. Udělal jsem tak radost svým rodičům. Takže si to pamatuji na této úrovni, jako malé dítě,“ vzpomíná.