Ještěže jsme jiná generace. Školáci a pamětníci připravují hru o válce

Do česko-nizozemského projektu „Paměť jsme my – Příběhy pamětníků druhé světové války v divadelním oživení“ se z Česka přihlásila patnáctka školáků. V Domě dětí a mládeže Prahy 6 pod vedením lektorek převádějí do dramatické podoby skutečné vzpomínky.

Jde například o vyprávění Evy Benešové, která se se svou židovskou rodinou musela za války ukrývat, nebo Zuzany Marešové, jež patří k takzvaným Wintonovým dětem. V sedmi letech odjela do Velké Británie vlakem, který v roce 1939 burzovní úředník Nicholas Winton vypravil, aby zachránil především židovské děti z nacisty okupovaného Československa.

Šest pamětníků holocaustu vybrala společnost Post Bellum z pamětnické databáze Paměť národa. Spolupracuje zároveň s Nizozemskem, kde projekt původně vznikl. „Odboj, život v protektorátu, transporty, koncentrační tábory, útěk, schovávání i Wintonovy děti,“ shrnula Josefina Formanová z Post Bellum osudy, které divadelní představení obsáhne.

Abychom přemýšleli

„Přijde mi hodně důležité, že hru uvidí moji spolužáci, dnešní děti už nad tím nepřemýšlí,“ vidí mladí divadelníci širší přínos projektu v tom, že je i jejich vrstevníky přivedou k zamyšlení. Nejen nad minulostí, ale i přítomností. „Začala jsem přemýšlet o tom, jaké mám ohromné štěstí, že jsme generace, která nemá žádné války,“ svěřila se další z účastnic.

Premiéru bude mít hra na Masarykově nádraží v Praze 27. ledna, tedy na mezinárodní den obětí holocaustu. Ve stejný den se podobná představení uskuteční také v Dánsku, Španělsku nebo Belgii.