Jak naložit se životem? Žít jinak, radí Milan Knížák

Sám autor říká, že „prezentovat všechno by znamenalo obsadit několik hradních jízdáren“. Kurátoři ve Zlíně si ale s uměleckou a časovou rozmáchlostí Knížákova díla museli poradit na relativně malé ploše. „Trochu to působí jako guláš, ale to je dané povahou mých věcí, a oni se snažili opravdu velmi intenzivně a dobře ty věci dát dohromady tak, aby to divák vydržel. A myslím, že se jim to docela povedlo,“ uvedl Knížák.

Osmasedmdesátiletý výtvarník, hudebník a performer byl také ředitelem pražské Národní galerie a rektorem Akademie výtvarných umění v Praze. „Výstava je pojata jako předčasná nebo neúplná retrospektiva. Je to jednak z toho důvodu, že Milana Knížáka si dneska každý vybavuje spíše kvůli jeho společenským úspěchům a profesím, ale už si neuvědomují, že pořád kontinuálně pracuje jako umělec,“ říká kurátor Ivan Bergmann.

Dělat vše za každou cenu jinak

„Jeho dílo i postoje stále fascinují a zároveň dráždí svou neskrývanou přímočarostí. Tvorbou i osobností nastavil české společnosti zrcadlo, jehož obraz nebyl po chuti všem, ale z pohledu autora byl bytostně pravdivý. A jeho přístup, nebýt konformní, ale dělat vše za každou cenu jinak, je patrný i na naší výstavě,“ pokračuje Ivan Bergmann.

„Výstava nazvaná Milan Knížák – Žít jinak! je zaměřená především na výtvarnou část Knížákova díla, přičemž sleduje zejména jeho práci s textem v tomto médiu,“ doplňuje autorka výstavy Rea Michalová.