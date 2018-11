Svědkové Putinovi odhalují, jak ruský prezident vystoupal na vrchol a už tam zůstal

Na samém konci roku 1999 tehdejší ruský prezident Boris Jelcin šest měsíců před vypršením svého funkčního období zcela nečekaně abdikuje a řízením státu pověřuje poměrně neznámého premiéra Vladimira Putina. Těmito osudovými momenty dokumentární pohled do zákulisí začíná.

Vitalij Manskij, který dnes žije v Lotyšsku, byl posledním filmařem, který se k Putinovi dostal tak blízko. „Manskij v té době byl ředitelem ruské televize, měl důvěru Kremlu, a proto si ho Kreml pustil do svých paláců,“ říká koproducent filmu a dokumentarista Filip Remunda.

Putin následně o tři měsíce později vyhrává prezidentské volby. „On se přetvařoval jako liberální demokrat. Uvědomoval si, že to je jeho klíč k moci. Jakmile moc získal a pevně ji uchopil do svých rukou, tuto masku odhodil,“ říká režisér, který přináší svědectví o Putinově cestě vzhůru.

Z oficiálního dokumentaristy dění v nejvyšších patrech politiky se však stal jeden z kritiků režimu. K 18 let starým záběrům nyní režisér připojil vlastní komentáře i další souvislosti. Například to, že většina z tehdejších Putinových podporovatelů přešla dříve či později do opozice. Z nejbližších zůstal jen předseda vlády Dmitrij Medvěděv.