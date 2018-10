Festival v Jihlavě ocenil Reportéry ČT. „Putinův kůň v Adamově“ ukazuje na propojení Hradu a ruských peněz

„Do Reportérů jsem přišel teprve nedávno, takže to pro mě bylo velké překvapení. Ale asi o to větší jsem měl také radost. Chtěl bych poděkovat týmu, který se na reportáži podílel. A samozřejmě také České televizi za tu možnost zde pracovat, protože jinak by reportáž samozřejmě nikdy nevznikla,“ doplňuje její kolega Vojtěch Srnka.

Reportáž „Putinův kůň v Adamově“ odhaluje vazbu mezi právníkem, který pracuje pro nejbližší okolí ruského prezidenta Vladimira Putina, a největšími sponzory Strany práv občanů Zemanovci i samotného českého prezidenta. Tato skupina sponzorů, jež darovala Zemanovcům a Miloši Zemanovi už více než 12 milionů korun, je profesně dlouhodobě spojená přes strojírenský podnik Adast z jihomoravského Adamova.

Komu však tato společnost patří, není úplně jasné. Jako svého majitele dříve uváděla firmu z Lichtenštejnska, nyní firmu ze Švýcarska. Vlastníci ani jedné z nich však známi nejsou. O obou však platí jedno: v minulosti je zastupoval švýcarský právník Fabio Delco, který má vazby na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Advokát Delco a kancelář, kde je partnerem, pomáhala vytvořit síť firem z daňových rájů, v níž si nejbližší Vladimira Putina schovávali své jmění. V součtu šlo o částku přesahující dvě miliardy dolarů.

Festival promítne přes 320 snímků

Podruhé bylo součástí zahájení festivalu vyhlášení vítěze ze sekce Krátká radost, do níž patří krátké dokumentární snímky. Cenu získal snímek The Holiday Inn-Side, který natočil australský režisér Chabry Ibrahim. Ve dvaceti minutách vypráví příběh mladého recidivisty.