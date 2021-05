Oprava náměstí v Třebíči komplikuje zásobování. Radnice podnikům sníží nájem

Karlovo náměstí v Třebíči prochází náročnou revitalizací. Aktuálně probíhá odtěžování zeminy a pokládka vrstev pro budoucí chodníky na horní straně. Haldy suti, všudypřítomná technika a suť ale působí problémy místním podnikatelům. Kvůli stavebním pracím mají ztížený přístup ke svým provozovnám.

„První, co jsme začali řešit, byla logistika našich dodavatelů. Všichni zaváželi do těch předních prostor. Místo velkých kamionů to teď vozí malá dodávka,“ řekla majitelka bistra Obývák Hana Kundelová.

Zahrádky až za rok

A zatímco ve zbytku města mohou lidé usednout na zahrádky, provozovatelé některých podniků na náměstí musí nadále přijímat objednávky přes výdejní okénko. „Během léta by měli mít povrch položený. Ale zahrádku tím pádem stihneme až na další sezonu,“ popsal majitel bistra Marek Kundela. „Jestli někdy bude zahrádka, tak nejdřív příští rok. Budeme sem muset dát ceduli, aby lidé věděli, že máme stále otevřeno,“ přiblížila také majitelka PAPI Café Pavla Vostalová.