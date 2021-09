Československého hrdinu z východní fronty připomíná jeho vnuk v brance Stoke City

Československý válečný hrdina z východní fronty a angličtí fotbaloví fanoušci. Zdánlivě to jde jenom těžko dohromady. Přesto získává jméno generála Josefa Buršíka na Ostrovech stále větší pozornost. Je to zásluhou vnuka stejného jména, který chytá za anglickou juniorskou reprezentaci a který propaguje odkaz svého děda. Generál Buršík se narodil přesně před 110 lety. Vyznamenal se jako velitel tanku třeba při osvobozování Kyjeva. Po komunistickém převratu si zachránil život útěkem do Británie.