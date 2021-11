Polovina historické budovy brněnského hlavního nádraží je po rekonstrukci

Zatímco přípravné a projekční práce zabraly dva roky, rekonstrukce trvala sedm měsíců. „I když kvůli covidu jsme se obávali, zda všechno stihneme. V září a v říjnu jsme měli problémy s dodávkami kovového materiálu či čipů, ale nakonec se všechno stihlo,“ poznamenal předseda představenstva Brno New Station Development Ivo Vrzal.

Moderní přístavba s kavárnou

Na nádraží už nebude hlavní velká čekárna. „Každý dopravce má svoji čekárnu a ve veřejném prostoru jsou lavičky. Také se předpokládá, že část cestujících se rozprostře do gastroprovozů,“ vysvětlil Vrzal. Stejně tak už zde nebudou mít České dráhy svoje ČD centrum. Pokladny se přesunuly do prostřední části a čekárna do pravého křídla.

Před levým křídlem vznikla moderní přístavba, která zabrala prostor, kde se shlukovali lidé bez domova. Bude v ní kavárna, která se má otevřít v prvním čtvrtletí příštího roku.

Jednotný design vnitřního prostoru

Pravé křídlo má příští rok dostat moderní fasádu, která nahradí tu socialistickou. Rekonstrukcí projde celý vnitřní prostor, který bude v jednotném designu se zbytkem nádraží. V plánu jsou i práce na části prvního nástupiště a také v prostorách, kam se cestující nedostanou. V obchodních jednotkách v pravém křídle už nebudou potraviny, Vrzal zmínil například knihkupectví, optiku nebo rozšířenou lékárnu.

Pokud příští rok práce na budově skutečně skončí, dovrší se tím téměř desetiletá snaha Správy železnic a BNSD o to, aby brněnské nádraží po dekádách chátrání bylo místem, za které se Brňané nemusejí stydět a kde často hrozí závada, která omezí železniční provoz. Nová jsou totiž i nástupiště, sdělovací a zabezpečovací zařízení, kolejiště a Správa železnic si postavila novou budovu pro řízení provozu.