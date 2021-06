Na brněnském Kamenném vrchu roste 63 tisíc konikleců. Na jednom místě je to nejvíc na světě

Stalo se tak i přes to, že koniklece na Kamenném vrchu letos po delší době hlídali dobrovolníci, ochranáři také část zapáskovali. V budoucnu by koniklecům na Kamenném vrchu mohl ulevit dřevěný chodník vedoucí nad terénem. Návštěvníci rezervace by chodili po něm, a koniklece by tak nesešlapávali. Financovat by ho mohl brněnský participativní rozpočet, v němž lidé vybírají projekty k uskutečnění.

Koniklec velkokvětý je bezmála třicet centimetrů vysoká rostlina, jejíž květy jsou hustě pokryty bělavými chloupky, takže vypadají jako sametové. Kvete brzy na jaře.