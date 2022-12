Když cenovka končí na 99, nejspíš je předražená, píše WSJ

Při toulkách mezi nákupními regály v letošní předvánoční sezoně pravděpodobně mnozí narazí na mnoho devítek na cenovkách. Trik je tak častý, že se nad ním už málokdo zamýšlí, a pokud ano, jen lituje ty, kteří si neuvědomují, že 99,99 je v podstatě to samé jako 100. Několik výzkumníků však došlo k překvapivým závěrům; nejde o to, že by věc za 99 korun nebyla stejně dobrý kup jako věc za 100, ale že ceny končící na 99 jsou často nevýhodnější, píše list The Wall Street Journal.