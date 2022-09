Plyn zdražuje téměř o třetinu kvůli přerušení dodávek Nord Streamem 1

Ruská plynárenská společnost Gazprom v pátek večer oznámila, že údržba jediné provozuschopné turbíny plynovodu Nord Stream 1 odhalila závady. Do jejich odstranění proto zůstane plynovod mimo provoz. Potrubí vede z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky energetické suroviny do Evropské unie.