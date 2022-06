Na konci června přestanou v Česku platit některé starší bankovky

Posledním červnem skončí platnost starších vzorů bankovek z let 1995 až 1999. Týká se to bankovek ve všech hodnotách s výjimkou pětitisícovky. Vyměnit je bude možné po dobu dvou let v bankách, bankomatech i na územních zastoupeních České národní banky (ČNB). Pak už jen přímo v ČNB. Bankovky, které po 30. června přestanou platit, se od těch stále aktuálních liší například šířkou stříbrného ochranného proužku.