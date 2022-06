Rostoucí drahota nutí Čechy hledat jiné zaměstnání nebo přivýdělek

Bez přivýdělku by nezaplatila zvýšené splátky hypotéky. „Rozhodně mi to slouží k tomu, abych si zaplatila složenky, abych se mohla cítit víceméně v pořádku,“ říká s vědomím, že když člověk nebude pracovat, nebude mít nic.

Příkladem tohoto trendu jsou i Jana Danešová a Světlana Džurajeva. Obě chodí ve svém volnu na brigádu do skladu v Hrochově Týnci. Džurajeva si brigádu našla před půl rokem. „Dojíždím, jsem z Chrudimi a když jsem se dozvěděla, že nabírají, tak jsem se přihlásila,“ vysvětluje. Když není ve skladu, pracuje jako servírka v restauraci.

Ve skladu s nimi pracuje dvacítka brigádníků. Další by rádi nastoupili. „Denně se k nám hlásí dva lidé,“ říká manažer lidských zdrojů firmy Vuch Josef Jankovský. Doplňuje, že mzda se zde pohybuje mezi 100 až 150 korunami za hodinu.

Danešová si přivydělává k mateřské. Má dvě děti a nechce se kvůli zdražování v obchodech omezovat. „Všechno šlo hrozně nahoru, a když je možnost hlídání, tak prostě jdu do práce, aby se děti měly dobře,“ přibližuje. Myslí si, že druhá práce čeká skoro každého.

Kde sází na osvědčené brigádníky

Sezonní práci pravidelně využívá Petr Dolejší. Zatím studuje, a tak si na brigádě v restauraci na pražském Žižkově vydělává na svoje výdaje. „Mám v plánu příští rok vycestovat do zahraničí, takže si odkládám peníze.“

Podobně jako čtyři další studenti tady vypomáhá o víkendech. Také sem, podobně jako do skladu v Hrochově Týnci, se hlásí další zájemci.

„Maminky by si rády přivydělaly k mateřské třeba spíš dopoledne, ale to je pro nás špatně, protože my tady potřebujeme večery,“ upozorňuje však provozní manažer Pivnice U Sadu Michal Winter. Volná místa tady zatím nemají. Dlouhodobě totiž spolupracují s osvědčenými brigádníky, jako je právě Petr Dolejší.

Tlak na rodinné rozpočty rychle roste

Největší problém vidí lidé podle dat Institutu prevence a řešení předlužení v navyšování cen energií, potíže s tím spojené pociťuje zhruba polovina domácností. Problém se násobí u těch, které žijí v příjmové chudobě. Tady ceny energií znamenají finanční problém pro devět z deseti.

Brigádou nebo druhým zaměstnáním řeší nyní vysokou inflaci 16 procent Čechů, ukazuje průzkum Profesie. Změnou zaměstnání za lépe placené pak chce zvýšené životní náklady vyřešit zhruba pětina lidí. Stejný podíl Čechů pociťuje výrazný finanční tlak na rodinný rozpočet, ovšem nejsou si jistí, zda v následujících měsících situaci zvládnou.