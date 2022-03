České ministerstvo financí odmítá, že by existovala unijní dohoda o dotování paliv

Le Maire, který rozhovorům ministrů financí EU předsedal, v úterý řekl, že prudký růst cen komodit, zejména plynu a potravin, si žádá koordinovanou reakci evropských zemí. Dodal, že společná strategie je založena na návrzích Evropské komise zmírnit omezení pro státní pomoc v EU.

„Tato strategie je založena na třech klíčových aspektech. Zaprvé na podpoře všech domácností zasažených prudkým nárůstem cen pohonných hmot. To jsme učinili ve Francii a mnohé další evropské země dělají totéž, nebo to zvažují,“ citovala Le Maira agentura Reuters. „Jedná se o určitou slevu u cen na čerpacích stanicích. Mnoho lidí musí do práce jezdit autem. Podporu pro domácnosti považujeme za nezbytnou,“ dodal.

MF: Dohoda na subvencích není

České ministerstvo financí nyní odmítá, že by se unijní šéfové financí na subvencování paliv domácnostem dohodli. „Ministři financí v rámci jednání Rady Ecofin tento týden neprojednávali ani neschvalovali dohodu na subvencování cen pohonných hmot pro domácnosti,“ uvedl mluvčí Weiss.

Dodal, že pokud ministři o opatření hovořili, bylo to pouze v neformální rovině. „Ministr financí Francie k tomuto tématu informoval, že Francie a některé další členské státy tímto směrem uvažují, nikoliv však, že by na tom panovala na úrovni EU široká shoda,“ uvedl mluvčí ministerstva.

Ruská invaze na Ukrajinu a následné protiruské sankce, které prudce zdražily ropu, výrazně zvýšily ceny pohonných hmot v unijních zemích. Česká vláda minulý týden v reakci na rekordní ceny paliv rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do dvanácti tun.

Ministerstvo financí také nyní odpustí zálohy na silniční daň v případech, kde ji nelze zrušit. Dopravci budou mít možnost odložit platbu daně z přidané hodnoty.