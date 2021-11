Jamal opět přestal dodávat plyn do Německa, tok se znovu obrátil na východ

Plynovod Jamal opět přestal dodávat plyn do Německa, směr toku plynu se obrátil ze západu na východ. Vyplývá to podle agentury Reuters z údajů německého provozovatele plynovodní sítě, společnosti Gascade. Plynovodem Jamal proudí ruský plyn přes Polsko do Německa. Minulou sobotu se však tok obrátil a dodávky do Německa se obnovily až ve čtvrtek. Ceny plynu v Evropě se v důsledku mimo jiné tohoto během týdne zvýšily oproti minulému pátku až o 23 procent, píše Reuters.