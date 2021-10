Kvůli nedostatku čipů automobilky přijdou o biliony korun. Nedodělaná auta stojí, ojetiny zdražují

Problémy automobilek s čipy zasahují další firmy. Škoda Auto už oznámila, že od 18. října až do konce roku výrazně omezí výrobu a nevyloučila její úplné zastavení. V návaznosti na to už omezení produkce avizovali i někteří její subdodavatelé. Kvůli nejisté situaci v oboru se také ani příští rok neuskuteční mezinárodní autosalon v Ženevě. Nedostatek nových vozů se promítá i do trhu s ojetinami.