Průměrná sazba hypoték se v květnu vrátila nad dvě procenta. Experti očekávají další růst

Nabídkové sazby hypotečních úvěrů v posledních dvou měsících rostou napříč trhem. V květnu zdražila hypotéky například Česká spořitelna či skupina ČSOB. Ta navíc v červnu přidala další zvýšení sazeb. Přestože sazby pomalu rostou, zájem o hypotéky podle Sýkory téměř neklesá.

Za pět měsíců roku banky poskytly hypotéky za více než 179 miliard korun. Podobný objem sjednaly v roce 2019 za dvanáct měsíců. K novému hypotečnímu rekordu stačí peněžním ústavům do konce roku sjednat hypotéky za 75 miliard. To představuje jedenáct miliard korun za měsíc. Naposledy sjednaly tak nízké objemy za jediný měsíc na začátku roku 2019, který byl nejslabší za posledních šest let.

„Poptávka po nemovitostech k vlastnímu bydlení či na investici nepolevuje, a to i navzdory rostoucím sazbám hypoték a stále vyšším cenám nemovitostí,“ upozornil Sýkora. Obavy z dalšího růstu inflace by mohly přimět bankovní radu České národní banky k letos prvnímu zvýšení základní úrokové sazby již tento čtvrtek.

Prodeje hypoték nepolevují, zpracování žádostí se protahuje

Očekávání růstu úrokových sazeb silně přispívá k velkým prodejům hypoték i velkým objemům refinancování, doplnil poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura. Lidé si na poslední chvíli chtějí zafixovat nízké úrokové sazby. Aktuální fixace jsou podle něj už o pár desetinek procenta vyšší. Což není pořád žádné drama, přesto se úroky v ročním vyjádření zdražily u průměrné hypotéky přes tři miliony korun o deset tisíc korun a více, poznamenal.