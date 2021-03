Finanční gramotnost Čechů se loni kvůli pandemii zhoršila

Při tvorbě rezervy si měsíčně odkládá do 2500 korun na šedesát procent těch, kteří si pravidelně odkládají bokem. Při pohledu na celou populaci by lidem finanční rezerva vydržela nejčastěji tři měsíce (27 procent), pětině pouze měsíc. Bez rezervy fungují nejčastěji mladí lidé do 26 let.

Odborníci radí, že by finanční rezerva měla být ve výši šestinásobku měsíčních výdajů domácnosti. Tím se podle průzkumu řídí necelá polovina obyvatel. Koronavirová pandemie prověřila připravenost Čechů na nečekané události. Ukázalo se, že se Češi v rámci svého hospodaření chovali racionálně a odpovědně a během pandemie přistoupili na opatření, která pomohla jejich rodinnému rozpočtu. Zejména omezili běžnou spotřebu a odložili větší nákupy.