České dráhy se chystají snižovat mzdy manažerských pracovníků. Maláčová chce znát podrobnosti

To, že v závěru loňského roku skončil generální ředitel Václav Nebeský, byla podle ministra dopravy změna vynucená potřebou posílení krizového finančního řízení společnosti. České dráhy totiž hlásí za rok 2020 propad tržeb o víc než čtyři miliardy korun. A i když není odliv cestujících tak výrazný jako loni na jaře, kdy vlakem cestovalo až o devadesát procent lidí méně, podle Českých drah finanční ztráty pokračují.

„Neumíme zvýšit výnosy. Podnikatelský plán pro rok 2021 nepočítá s tím, že by tady covid nebyl, to znamená, že máme nižší tržby. Musíme udělat všechno pro to, abychom snížili náklady. Týká se to i mzdových nákladů. Plošně u nejdražších profesí,“ zdůvodňuje plány ČD jejich generální ředitel Ivan Bednárik.