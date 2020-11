Stát myslí na zaměstnance, živnostníky nechá bez peněz, zlobí se zástupce obchodníků. Jinak to nejde, brání se Havlíček

Obchody s výjimkou potravin, drogerií a několik dalších kategorií jsou zhruba již měsíc zavřené a konkrétní termín, kdy by mohly opět otevřít, zatím nikdo nezná. Rozhodující bude zmírnění epidemie covidu-19 na třetí stupeň systému PES, který má vést k jejich otevření. Ministr průmyslu a obchodu Havlíček věří, že to nastane již koncem měsíce.

„Je šance na přelomu listopadu a prosince, pokud se bude situace vyvíjet jako nyní, že se tam dostaneme,“ uvedl ministr.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Prouza považuje to, aby mohly mít obchody otevřeno v prosinci, za klíčové. „Prosinec pro většinu nepotravinářských obchodů znamená 200 až 250 procent průměrných měsíčních prodejů,“ upozornil.

Bábek, který je předsedou výboru Podnikatelské odbory v Unii podnikatelských a živnostenských spolků, by však chtěl, aby se maloobchod otevřel co nejdříve. Situaci totiž vnímá tak, že jsou v souvislosti s výjimkami otevřené hlavně velké obchody, zatímco malé krámky musí mít zavřeno. „Jsem jednoznačně proti tomu, aby byla ekonomika vypnuta, jak je,“ zdůraznil.

Domnívá se, že vláda přitom podnikatelům dostatečně nevynahradila to, oč je uzavřením jejich obchodů připravila. Kompenzace podle něj nejsou dostatečné. Ministr Havlíček to odmítl, poukázal, že stát proplácí sto procent mezd zaměstnanců i odvody a dává podnikatelům i peníze na nájemné. Podle Bábka ale sami živnostníci pak zůstávají bez prostředků.

„Živnostník může pro sebe mít kompenzační bonus, ale pak už nemůže pro své zaměstnance mít Antivirus. (…) Vy toho člověka, toho živnostníka necháte bez příjmů. Jeho zaměstnanci dostanou peníze, dostanou podporu v nezaměstnanosti, a živnostník ne,“ zdůraznil.

Podle Havlíčka ale jiná možnost není. „My můžeme kompenzovat náklady. Nemůžeme kompenzovat příjem,“ řekl.

Prouza vidí ještě jeden nedostatek – že vláda vyplácí stoprocentní kompenzace pouze zavřeným obchodům či provozovnám, ale už ne jejich dodavatelům. „Potřebujeme myslet na jejich dodavatele, kteří na nich byli závislí a byli také vypnuti. Zavřeným obchodům se navýšil program Antivirus na 100 procent z jarních 80. Ale pomoc pro zaměstnance sekundárně ovlivněné zůstala na 60,“ podotkl.

Konec nedělí bez obchodů?

Ministr Havlíček začal den poté, co začala platit pro zbývající otevřené obchody nová pravidla – především jde o omezení počtu zákazníků na jednoho na 15 metrů čtverečních – hovořit o možnosti, že by je vláda mohla již v pátek změnit. Dal to do souvislosti s očekávaným přechodem z pátého stupně epidemického rizika na čtvrtý.

Konkrétně by chtěl zrušit zákaz nedělního prodeje a posunout zavírací hodinu až na 23. hodinu, kam se posune začátek zákazu nočního vycházení. Mohl by se i zvýšit počet lidí na 15 metrů čtverečních na dva. „Pro zákazníka se nemění nic zásadního. Stále musí dodržovat dva metry, pokud je uvnitř. Toto je opatření, které by pomohlo obchodům,“ podotkl přitom Havlíček.

Prouza míní, že by nějaké zmírnění nově platného pravidla přijít mělo. Varoval, že by se v pátek a sobotu, kdy chodí nejvíce zákazníků, mohly před obchody tvořit dlouhé fronty. „Bude chybět kapacita zhruba 20 procent lidí,“ uvedl. Kombinaci opatření, která platí v Česku, podle něj nemá žádná jiná země – buď jsou mírnější pravidla pro koncentraci lidí v obchodech, zmínil se o deseti lidech na metr čtvereční, nebo delší otevírací doba. Za klíčové by považoval otevřít v neděli.