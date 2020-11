Mezinárodní organizace opět radí Česku zvyšovat věk odchodu do důchodu

OECD dále doporučuje, aby stát zvážil placení části důchodu z daní. Posílit by se mělo i spoření na stáří. Víc by měli začít do systému na penze přispívat živnostníci. Zkrátit by se měla povinná doba pojištění pro získání důchodu a zvednout penze lidí s nadprůměrným výdělkem.

Důchodový věk se v Česku v současnosti zvedá každý rok obvykle o dva měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen. V 65 letech budou muži i ženy odcházet do penze zhruba po roce 2036. Vláda loni další navyšování, které by se týkalo dnešních dvacátníků a třicátníků, odmítla. O věku by měl jednat příští kabinet v roce 2024.

Jak se vypořádat s deficity důchodového systému?

Do penzí putuje téměř 30 procent výdajů státu. Společnost stárne, seniorů přibývá a pracovníků, kteří na penze přispívají, naopak bude ubývat. Podle expertů není penzijní systém v nynější podobě udržitelný a spadne do deficitů, které by mohly dosahovat několika procent hrubého domácího produktu (HDP). V dnešních hodnotách by to byly stovky miliard korun. Babišova vláda uvedla důchodovou reformu v programu jako první ze svých šesti hlavních priorit. Návrh zatím nepředložila. Do voleb zbývá necelých 11 měsíců.

OECD už v minulosti Česku několikrát doporučila důchodový systém upravit. Před dvěma lety radila posouvat věk, zkrátit povinnou dobu pojištění, posílit spoření na stáří i zásluhovost u lidí s vyšším výdělkem. Doporučení v analýze zopakovala.

Vyděláváš hodně, zasloužíš vyšší penzi

OECD doporučuje navázat penzijní věk na délku života. Podle ní to politikům „pomáhá odolávat pokušení“ dělat populární, ale neudržitelná rozhodnutí. V Česku by to znamenalo oddalování nástupu do penze o necelý měsíc ročně. Navyšování by se mělo týkat i věku pro nástup do předčasné penze.

Podle OECD je průměrný příjem seniorů ve srovnání s příjmem v Česku i přes vysoké odvody nízký. V důchodovém systému je vysoká míra přerozdělování a penze jsou velmi nivelizované. „Náhradové poměry jsou vysoké u osob s nízkými příjmy, zatímco osoby s vysokými příjmy doplácí na velmi nízkou vnitřní výnosnost svých odvodů,“ uvádí zpráva. Doporučuje lidem s nadprůměrným výdělkem zvednout penzi.

Důchod by si měl být schopen vypočítat každý

Podle organizace by se měl systém zjednodušit a zprůhlednit. Jednodušší by měl být i výpočet důchodu, aby ho lidé mohli předvídat. Zásluhová procentní výměra by se měla počítat ze všech výdělků stejně, nyní se u vyšších příjmů krátí.

Základní výměru penze radí OECD hradit z daní. Umožnilo by to snížit vysoké sazby sociálního pojištění. Část peněz by se mohla převést do spoření. Posílit by se měla výkonnost fondů i motivace lidí odkládat si na stáří.

Nárok na penzi mají lidé po 35 letech pojištění. Podle doporučení by se měla doba zkrátit, podle toho by se ale krátil i důchod.