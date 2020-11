Amazon neoprávněně využívá data obchodníků, říká Evropská komise. Zahájila proto s firmou řízení

Amazon podle Vestagerové neoprávněně využívá data obchodníků, čímž získává nespravedlivou konkurenční výhodu. Amazon bude mít možnost komisi přesvědčit, že pravidla neporušuje.

Pokud ale Brusel v dalším průběhu řízení nezmění názor, může firmě vyměřit pokutu až do výše deseti procent z jejích ročních tržeb. To by v případě Amazonu mohlo být až 28 miliard dolarů (skoro 628 miliard korun).

„Údaje o aktivitě třetích stran by neměly být využívány ku prospěchu Amazonu, když je konkurentem těchto obchodníků,“ uvedla Vestagerová. Komise vyšetřovala jednání firmy od loňského července. Pochybení se podle ní týká smluv, jež Amazon uzavírá s obchodníky, kteří nabízejí své výrobky na jeho platformě Marketplace. Kontrakty mu umožňují analyzovat a využívat takto získané údaje, čímž Amazon získává neoprávněnou konkurenční výhodu, konstatovala EK.